Gine'de darbeciler hükümet üyelerine yurt dışı çıkış yasağı koydu

Yerel basında çıkan haberlere göre, darbenin arkasındaki isim Yarbay Mamady Doumbouya, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya'da kabine üyeleri ve devlet kurumlarının temsilcileriyle görüştü.

Doumbouya, Gine'nin sözde elitlerinden, adam kayırma ve adaletsizlikten çok çektiğini belirterek, ülkenin uçuruma yuvarlanmaması için CNRD olarak sorumluluk aldıklarını söyledi.

Toplumun her kesiminin katılım sağlayacağı bir geçiş süreci hazırlayacaklarını kaydeden Doumbouya, hiçbir şekilde intikam, nefret gibi duyguların peşine düşülmeyeceği, cadı avı yapılmayacağının altını çizdi.

Doumbouya, bakan ve kurum yetkililerinin geçiş süreci boyunca yurt dışına çıkamayacağını dile getirerek, ilgili kişilerden seyahat belgeleri ve makam araçlarını istedi.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerin devam edeceğini vurgulayan Doumbouya, madencilik şirketlerinin de faaliyetlerini sürdüreceğini, maden bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını ifade etti.

Doumbouya, yabancı yatırımları önemsediklerini ve hava sınırlarının da tekrar açıldığını belirtti.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde dün sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

Ülkede, 83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, en çok tartışılan gündem maddesi olmuş, birçok gösteri düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, tüm tepkilere rağmen seçime girerek, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oyla 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.