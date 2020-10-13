Gine'de Alpha Conde karşıtı eylemlerde 1 yılda 90 kişi öldü

DAKAR (AA) - Gine'de muhalefet, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı 1 yılda yapılan gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gine'de 18 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), geçen yıl ekimden bu yana Conde karşıtı gösterilerde ölenlerin isimlerini açıkladı.

Buna göre, Conde karşıtı gösterilerde 2019 Ekim'den bu yana 56'sı silahla olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, FNDC, seçimden 48 saat önce 10 Ekim Cuma günü büyük bir gösteri çağrısında bulundu.

Seçim kampanyasını sürdüren Conde ise ülkede yaşanan şiddet olaylarını üzüntüyle karşıladığını söylemişti.

Hafta sonu düzenlenecek seçimlerde Conde dahil 12 aday yarışacak. Muhalefetteki Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo, Conde'nin en güçlü rakibi olarak gösteriliyor.

- 3'üncü dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti



Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.



Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek olan 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Birçok muhalif parti ve hareket, FNDC ile referandum ve seçimi boykot etmişti. FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.







