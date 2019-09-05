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GİGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok:

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı, Bursa’da yaşayan göçmenlerle bir araya geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:11
GİGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok:

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı, Bursa’da yaşayan göçmenlerle bir araya geldi.


Bursa’da yaşayan mültecilerin katıldığı toplantıda konuşan GİGM Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, "Tarih boyunca zalimin karşısında durmuş, sadece mazlumun ahından korkmuş bir millet olarak yürüyüşe devam edeceğiz. Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu gibi bin defa mazlum olsak da bir defa zalim olmayacağız. Türk milleti zalim olamaz. Bu belki de bizim imtihanımızdır. Kalem kağıtla değil, kul kul ile imtihan edilir. Kuralları ve kanunları olan bir ülkedeyiz. Ülkemizde bulunan hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Yanlış yapan her kim olursa olsun karşılığını alacaktır. Her ülkede mültecilerin göç ettikleri toplumlara uyum sağlaması beklenir.Dahil oldukları yeni toplumlara uyumlarıyla ilgili bazı yükümlülükleri yerine getirmeleri talep edilir. Göç edilen ülkenin dilinin öğrenilmesi uyumdaki en önemli unsurdur. Bu göçmenlerin sosyal uyumu yakalaması, kendini ifade etmesi açısından da oldukça önemlidir. Göçün ve göçmenin, iltica edilen topluma katkıları vardır. Her konuda olduğu gibi bu meseleye de nasıl baktığımız önemli. Olumsuzluk ararsak buluruz, ama kusur aramak bize yakışmaz. Sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrencilerle 7 bölgede çalışmalar yapacağız. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Her yerde bunları anlatarak göçü fırsata çevireceğiz. 4 milyon kardeşimiz için yeni hedefler, planlar ve ülküler doğrultusunda bir takım planlarımız mevcut. Uyumu sadece ülkemiz içinde olarak değerlendirmeyin. Bizler yüz yıl önce bu coğrafyada kardeştik. Suriyeli kardeşlerimiz, yarın ülkelerine döndüklerinde buradaki değerlerimizi ve kültürümüzü taşıyarak, bizlerin sancaktarı olmaya devam edecektir" dedi.


Özellikle son dönemlerde sosyal medya üzerinden acayip bir tezgahın dolaştığını ifade eden GİGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türk’ü kardeşlerimizi Çin’e sınır dışı ediyormuşuz. Asla hiç bir zaman böyle bir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Biz medeni bir ülkeyiz. Dünyanın bütün ülkeleriyle olduğu gibi Çin’le de ilişkilerimiz var. Son 2 bin 200 yılı bu coğrafyada olmak üzere 10 bin yıllık devlet geçmişi olan bir milletiz. Herkesle görüşürüz, ama Doğu Türkistan ve Uygur bizim yumuşak karnımızdır. Oradan bizi hiç kimse vuramaz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:11
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