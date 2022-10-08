Gidişi suskun olmuştu ama, dönüşü muhteşem olacak!

Galatasaray'ın sezon başında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için Ocak ayında kiralama teklifi yapmayı planladığı iddia edildi.

Galatasaray ligin ilk 8 haftasında zorlu fikstüre rağmen 17 puan topladı. Ama Sarı-Kırmızılılar buna rağmen 3 yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken, bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıldığı öğrenildi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli sol bek sezon başında Beşiktaş 'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı.

Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'taki Quenn of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Rıdvan'n şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi.

Ancak ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon Euro ödemişti.

Şu ana kadar 3 maçta forma giyen ve bir asist yapan 21 yaşındaki sağ bek için, taraftarlar tepki gösterdi. Milli futbolcu için özellikle, "Çok pahalı bir transferdi. O oynamaya yakın bir performans gösteremiyor. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil" şeklinde yorumlar yapıldı.