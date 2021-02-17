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Gündem 'Giden Gelmez Dağları'na yaban hayvanlarını yemlemeye giden ekip geri dönemedi!
Gündem

'Giden Gelmez Dağları'na yaban hayvanlarını yemlemeye giden ekip geri dönemedi!

Akseki'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 kişilik ekip, yoğun kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını beslemek için gittikleri Giden Gelmez Dağları’nda mahsur kaldı. Görevliler, Akseki Belediyesi Karla Mücadele Birimi tarafından iş makineleri ile yapılan çalışmalar sonrasında kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 13:56:00 -
'Giden Gelmez Dağları'na yaban hayvanlarını yemlemeye giden ekip geri dönemedi!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri, Giden Gelmez Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na giderek burada yaşayan yaban hayvanları için farklı noktalara yem bıraktı. Kar yağışından etkilenerek yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının aç kalmaması için gün boyu çalışma yapan görevliler akşam olduğunda yolların kar nedeni ile tamamen kapandığını fark etti. Ülkemizin en yüksek rakımlı dağlarından biri olan Giden Gelmez Dağları’nda mahsur kalan 5 kişilik ekip Akseki Belediyesi’ne ulaşarak durumu anlattı. 

Kurtarma çalışmasını Belediye Başkanı yönetti

Akseki Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, donma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak olan görevlileri kurtarmak için hemen harekete geçti. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da bölgeye hareket ederek kurtarma çalışmalarını bizzat yönetti. Yapılan çalışmalar sonrasında kapanan yollar iş makineleri ile açılarak görevlilere ulaşıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen görevliler belediye ekiplerine teşekkür etti. Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği olarak, yaban hayvanlarını yemlemek için geldikleri Giden Gelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na, yemleme çalışması sırasında yoğun kar nedeniyle mahsur kaldıklarını ifade eden görevliler “Akseki Belediye Başkanımızdan yardım istedik, sağ olsunlar, gelip bizi mahsur kaldığımız yerden kurtardılar” dedi.

 

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