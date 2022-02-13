Gıdada KDV oranı yüzde 1'e indi
Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı kararı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketi programına videokonferans yöntemiyle katıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini verdi. Erdoğan, 'Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir.' ifadelerine yer verdi.
Yürürlüğe girdi
Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı kararı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.