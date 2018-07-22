0553 313 94 23

Gıdada KDV farklılığı giderilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki farklı KDV uygulamalarının son bulması gerektiğini söyledi.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:53
Gıdada KDV farklılığı giderilsin

Uygulamaların esnafı mağdur ettiğinin altını çizen Palandöken, şöyle konuştu: “Kuruyemişi toptan satınca yüzde 1, perakende satınca yüzde 8, kuruyemiş ürünlerinin üzerini soya veya şekerle kaplayınca yüzde 18 KDV oranı var. Unu yüzde 1 KDV ile alıp ekmek yaparak satarsanız yine yüzde 1 ancak simit yaparak satarsanız yüzde 8 KDV uygulanıyor. Gıdada farklı KDV oranı uygulaması yalnızca Türkiye’de var. Bu karışıklığın önüne geçmek için tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olmalı. Oranları eşitlenirse KDV iadesi ile ilgili sorunlar da kendiliğinden çözülmüş olacak.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:53
  1. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
  2. Bendevi Palandöken

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolunun alçıya alındığını bildirmeyen aday KPSS'ye giremedi
    1. Kolunun alçıya alındığını bildirmeyen..
    2. Arabuluculukta kaybeden hep..
    3. Cezaevindeki darbeci pilotun yırtıp..
    4. MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ..
    5. Cammu Keşmir'de çatışma: 3 direnişçi..
    6. Bedellide ‘28 gün’ tartışması
    7. CHP’de kurultay muamması
    8. İdareyi kandıran yabancıya hapis..
    9. Türkiye medyasından Azerbaycan’a 15..
    10. "ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği’ni inşa..
    11. TBMM'de yoğun mesai yarın başlıyor!
    12. Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu
    13. 2. Dünya savaşından kalma uçak yere..
    14. Ordu'da çıkan yangın bir aileyi yok..
    15. Meteorolojiden yağış uyarısı!
    16. Sgk’dan imalatçıya cazip teşvikler
    17. Niğde domatesi Arabistan’da
    18. Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidiyor
    19. Gıdada KDV farklılığı giderilsin
    20. ABD’de rehine şoku! Ölü ve yaralılar var
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!