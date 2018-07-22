Gıdada KDV farklılığı giderilsin

Uygulamaların esnafı mağdur ettiğinin altını çizen Palandöken, şöyle konuştu: “Kuruyemişi toptan satınca yüzde 1, perakende satınca yüzde 8, kuruyemiş ürünlerinin üzerini soya veya şekerle kaplayınca yüzde 18 KDV oranı var. Unu yüzde 1 KDV ile alıp ekmek yaparak satarsanız yine yüzde 1 ancak simit yaparak satarsanız yüzde 8 KDV uygulanıyor. Gıdada farklı KDV oranı uygulaması yalnızca Türkiye’de var. Bu karışıklığın önüne geçmek için tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olmalı. Oranları eşitlenirse KDV iadesi ile ilgili sorunlar da kendiliğinden çözülmüş olacak.”