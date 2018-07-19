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Gıdacılar Japonya’ya çıkarma yaptı

Türk gıda firmaları, Japonya’daki gıda ithalatçılarıyla Japonya’nın başkenti Tokyo’da 300’den fazla ikili ticari görüşme gerçekleştirdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:43
Gıdacılar Japonya’ya çıkarma yaptı

Tokyo’da düzenlenen Türk Gıda Ürünleri Festivali’ne katılmak üzere Japonya’ya gelen Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) üyesi gıda ihracatçısı 27 şirket, Japon gıda dağıtımcıları ve süper market temsilcileriyle buluştu. Japonya’nın önde gelen 44 gıda ithalatçısının katıldığı etkinlikte, 300’ü aşkın B2B görüşme gerçekleştirildi. AKİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Japonya’nın gıda ithalatının çok yüksek olduğunu belirterek, Japonya’ya en çok ihraç edilen gıda ürün gruplarının ise balık ve su ürünleri, hububat, yaş meyve-sebze, zeytinyağı, meyve suları ve şeker ürünleri olduğunu bildirdi. Türk gıda ürünlerini Japonlara tanıtmak amacıyla Türk Gıda Ürünleri Festivali’ni düzenlediklerinin anlatan Yamanyılmaz, “Japonya’da tüketilen gıda ürünlerini ayrıntılı olarak inceledik. Japonya, dünyanın en çok pirinç tüketen ülkelerinden biri. Pirinç Japonların stratejik gıda ürünü. Japonların çok tükettiği pilavın yerini Türk bulguru alabilir. Japonlar ayrıca Türk dönerini de çok seviyor” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:43
  1. Türk Gıda Ürünleri Festivali
  2. tokyo
  3. Japonya

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