"Gıda ve tarım ürünlerine büyük zam yolda" iddiası

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkan Hüseyin Demirtaş, önümüzdeki dönemde gıda ve tarım ürünlerinde büyük zamlar yaşanacağını iddia etti. "Bu yıl özellikle hububat, bakliyat ve yağlık bitkiler alanında kuraklığa bağlı rekolte düşüşlerinin yanı sıra hayvancılık ve süt üretiminde yaşanan sorunlar göz önüne alındığında et, süt, ekmek, makarna, bitkisel yağ gibi temel gıda maddelerinin zam dalgasında başı çekeceklerini söyleyebiliriz" diyen Demirtaş, tarım sektöründeki desteklemelerle ilgili olarak da “Genel bütçeyi artırmadan destekleme içinde kaynakları bir üründen diğerine ya da bir girdiden diğerine aktararak sorunu çözmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.