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Aktüel Gıda ürünlerine bu ifadeleri basan yanacak!
Aktüel

Gıda ürünlerine bu ifadeleri basan yanacak!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 12:38:00 -
Gıda ürünlerine bu ifadeleri basan yanacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık gıda ürünlerinde ve bitkisel yağlardı, "... keyfi", "... tadında" gibi ifadeler kullanılmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık gıda ürünlerinde ve bitkisel yağlardı, "... keyfi", "... tadında" gibi ifadeler kullanılmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

BU İFADELER YASAK!

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.
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Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.

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