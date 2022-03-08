Gıda teröründe çark işte böyle işliyor!

AK Parti iktidarı, vatandaşın ucuz gıdaya ulaşabilmesi için temel gıda ürünlerinden alınan vergiyi yüzde 8’den yüzde 1’e düşürerek milyarlarca liralık gelirden feragat ederken, vurgun şebekeleri; sosyal medyası, gazeteleri, zincir marketleri ve online alışveriş siteleriyle gıda fiyatlarına yönelik el birliğiyle kirli bir manipülasyon yürütüyor. Son olarak Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaları fırsata çeviren gıda teröristleri ve yerli işbirlikçileri, panik atmosferini körükleyerek ihtiyacı olmadığı halde vatandaşların marketlere akın ederek rafları boşaltmasına sebep oluyor.

FETÖVARİ Darbe denemesi yapılıyor

Son olarak yağ fiyatları üzerinden ‘gıda darbesi’ yapıldığını söyleyen İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, kirli operasyonun perde arkasını Akit’e şöyle anlattı: “FETÖ’cüler 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da netice alamadıkları operasyonu şimdi gıda üzerinden deniyorlar. Gıda darbesi yapıyorlar. Milleti korkuya, endişeye sevk etmeye çalışıyorlar. Sokağa dökmeye çalışıyorlar. Üreticiyi tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bunlar her platformda oyunlarını kurmuş oynuyorlar. Önce hububatla başladılar, şimdi önlerine yağ geldi onunla yapıyorlar. Şu anda ülkeye 3 ay yetecek ayçiçeği yağımız var. Ama yok diyerek bir yandan kâbus yaşatıyorlar, diğer taraftan da fiyatı yükseltiyorlar. Bir oyun kuruyorlar ve bu oyunla beraber de memleketi karıştırmak istiyorlar.”

İçeriden ve dışarıdan destek

Gıda vurguncularının içeriden ve dışarıdan desteklendiğini belirten Demir, şöyle devam etti: “Bunların içeriden ve dışarıdan çok güçlü ekipleri var. Basın tarafı da var. Bürokraside de adamları var. Bu süreç pandemide başladı. Orada bir fırsat yakaladılar ve fiyatlarla oynamaya başladılar. 2 yıldır içeriden dışarıdan nasıl darbe yapabiliriz diye ona çalışıyorlar. Çünkü insanlar açlıktan korkar, tedirgin olur, sokağa dökülür diye. Burada da durmayacaklar. Kesinlikle büyük bir plan ve program içerisindeler. 2019 seçimleri öncesi patlıcan fiyatlarıyla bunun provasını yaptılar ve başarılı oldular. Şimdi durduralamazlarsa çok sıkıntı çekeriz.”

Denetim yetmez men etmek lazım

Sadece rutin denetimlerin yetmeyeceğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti: “Eğer bu mücadele böyle stabil devam ederse sonuç alana kadar devam edecekler. Bunları ticaretten men etmek kazım ki önlerini kesebilelim. Aksi takdirde önünü kesemeyiz. Hiçbir şeyden çekinmiyorlar. 2 liraya aldıklarını 32 liraya satarak yüzde 500, yüzde 800 para kazanmaya alışmışlar. Ufak tefek kazançlara razı olmuyor. İstedikleri gibi hareket etmeyenleri bertaraf etmişler. Yine buna gidiyorlar. Önlerine geçilmesi için çok radikal kararlar almak lazım.”

Stokta yeterince yağımız var

Stoklarda ülkeye 3 ay yetecek kadar yağ olduğunu bildiren Demir, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizde yaklaşık 3 milyon 200 bin ton ayçiçek yağı tüketimi yapılıyor. Bunun yüzde 70’ini de biz üretiyoruz. Kalanını Ukrayna ile Rusya’dan alıyoruz. Bunu kullanıp ürün yok, sıkıntı var, dışarıdan alıyoruz diyorlar. Böyle bir şey yok. Ama bir taraftan kâbusu yaşatıyorlar, diğer taraftan da fiyatı yükseltiyorlar.”