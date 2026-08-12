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Gıda Gıda teröristleri bu defa 15 ton bozuk süt ürünü ile Antalya’da ortaya çıktı
Gıda

Gıda teröristleri bu defa 15 ton bozuk süt ürünü ile Antalya’da ortaya çıktı

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IHA Giriş Tarihi:

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Gıda teröristleri bu defa 15 ton bozuk süt ürünü ile Antalya’da ortaya çıktı

Antalya'da zabıta ekiplerince yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve saklama şartlarına uygun olmayan yaklaşık 15 ton süt ürünü çeşidi tespit edildi. Ürünlere el konulurken, işletmeye cezai işlem uygulandı. El konulan ürünler, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından depodan alınarak imha edildi.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine ilçede faaliyet gösteren bir işletmeye ait 3 soğuk hava deposuna denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve saklama şartlarına uygun olmayan yaklaşık 15 ton süt ürünü çeşidi tespit edildi. Ürünlere el konulurken, işletmeye cezai işlem uygulandı.

El konulan ürünler, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından depodan alınarak imha edildi.

Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin titizlikle devam ettiğini belirten Zabıta Müdürü Kaan Aydın şunları söyledi;

"Aksu Belediyesi olarak ilçemizde halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin satışına ve tüketiciye ulaştırılmasına müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri vakit kaybetmeden gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun olmayan şartlarda muhafaza edilen yaklaşık 15 ton süt ürününe el koyduk. Ürünlerin vatandaşlara ulaşmasını önleyerek, gerekli işlemlerin ardından imha edilmesini sağladık.

Vatandaşlarımızın satın aldıkları gıda ürünlerinde son tüketim tarihi, ambalaj, etiket bilgileri ve muhafaza şartlarını mutlaka kontrol etmelerini önemle rica ediyoruz. Şüpheli durumların Zabıta Müdürlüğümüze bildirilmesi, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor."

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