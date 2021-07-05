Gıda tedarikinde çok güçlü bir ülkeyiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu temasları kapsamında Tarım Sektörü Paydaş Toplantısı’na katıldı. Pakdemirli, toplantıda üretim ve istihdama katkı sunmak için şehir şehir gezdiklerini söyledi.

Sıkıntı çekmedik

Salgın sürecinde Türkiye’nin önemli bir sınav verdiğine işaret eden Pakdemirli, “Pandemiyi uğurlamaya başladığımız şu dönemde Türkiye,hem sağlıkta hem gıda tedarikinde çok güçlü bir ülke olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Pandemide herhangi bir gıda malzemesinde sıkıntı çekmedik, herhangi bir markette kuyruğa girmedik. Bu, üreticimiz sayesinde oldu” ifadelerini kullandı.

106 tedbir alındı

Salgın öncesinde 106 tedbir aldıklarını, bu tedbirler sayesinde marketlerde kuyruklarla, yağmalarla karşılaşılmadığını dile getiren Pakdemirli, “Hatırlanacağı üzere Covid-19 tehdidinden ötürü birçok ülkede marketlerde kuyruklar oluştu, camlar kırıldı, raflara saldırıldı. Biz ise gıda üreticileriyle konuşarak aldığımız tedbirlerle bunun önüne geçmeye çalıştık. Türk insanının pratikliği ve lojistik sektörümüz ile üreticimizin iyi bir sınav vermesi sonucu sorun yaşamadık” diye konuştu.

Üretime ara verilmedi

Üretimde aksama yaşanmaması için çiftçilere kolaylık sağladıklarının altını çizen Pakdemirli, “En önemlisi, çiftçimize diplomatik bir pasaport verdik. Herkes evinde otururken çiftçimiz tarlasında, bağında, serasında üretimine devam etti. Böylelikle de Türkiye’nin çok ötesinde bir büyümeyle geçen yılı kapatmış olduk. Hem tarım sektöründe hem üretimde hem de gıda zincirinde bir problem yaşamadık. Bunun sonucu tüm Türkiye’deki tarımsal üretim miktarı 333 milyar liraya geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde bu, 189 milyardı. Bu rakamı 3 sene içinde 333 milyara taşıdık. Tarım sektörü, bütün sektörlere fark atarak büyüme yaşadı” şeklinde konuştu.

Destekler arttı

2021 yılında 24 milyar liraya varan bir destekle üreticinin karşısında olduklarını aktaran Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimizde bu rakam 14 milyardı. 14 milyardan 24 milyara varan bir yükselme var. Hiç olmayan destekler, AK Parti dönemlerinde misli misli arttı. AK Parti hükümetleri döneminde destekler artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde destekleri arttırdık ayrıca müdahale alımlarını çiftçiye de üreticiye de kazanç sağlayacak şekilde yaptık. Hasat zamanından önce fiyat açıklayacağız. Piyasaların speküle edilmemesini sağlayacağız. Birçok üründe müdahale alımlarına başladık. Bunları yaparken de kamuya zarar ettirmeme ilkesiyle çalıştık ama önceliğimiz, üreticimizin para kazanması. Bugün Türkiye’de kimse, ‘Hububatın fiyatından memnun değiliz’ diyemez. Son 3 senede asla sizleri enflasyona ezdirmedik.”

Borçlar ertelenecek

Bu sene ciddi şekilde kuraklık yaşandığını, bunun ciddi etkilerini gördüklerini anlatan Pakdemirli, şunları belirtti: “Ancak Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da gıda güvenliği açısından bir sıkıntı yaşamayacaktır. Türkiye büyük bir ülke, hububat konusunda kendi kendine yeten bir ülke. Bu anlamda gerekli tedbirleri aldık. Gıda güvenliği açısından bir problem yaşanmayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin tarım kredi ve ziraat borçları ertelenecek.”