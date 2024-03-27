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Dünya Gıda takviyesi dehşeti yaşattı!
Dünya

Gıda takviyesi dehşeti yaşattı!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:46:00 -
Gıda takviyesi dehşeti yaşattı!

Kırmızı pirinç mayası içeren takviye diyet gıdası onlarca kişiyi hastanelik etti. Japonya menşeili firma tarafından yapılan açıklamaya göre 'beni koji' isimli takviye gıdayı tüketen 100'den fazla kişi hastanelik oldu. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle şikayet sayısı artarken iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ürün ülke genelinde toplatılıyor.

Kırmızı pirinç mayası içeren takviye diyet gıdası onlarca kişiyi hastanelik etti. Japonya menşeili firma tarafından yapılan açıklamaya göre 'beni koji' isimli takviye gıdayı tüketen 100'den fazla kişi hastanelik oldu. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle şikayet sayısı artarken iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ürün ülke genelinde toplatılıyor.

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Japonya'da Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaların çoğunun "böbrek rahatsızlığından" şikayet ettiği aktarıldı.

Japon firma, ülke geneli çeşitli bölgelerde söz konusu ürünü piyasadan toplatma kararı aldığını açıkladı.

ACİL DENETİM YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı, ürünü tüketenlerden iki kişinin hayatını kaybettiğini, ölüm sebebi için tetkiklerin sürdüğünü duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayatını kaybedenlerden birinin, Nisan 2021-Şubat 2024 arası bu ürünü tükettiği tespit edildi. Bakanlık, markanın ürün kategorisindeki yaklaşık 6 bin mamulün "sağlığa zararına yönelik" acil denetimler yapacak. Resmi Kyodo ajansı, 2023 yılında firmanın 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya satışını

Kaynak: A.A

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