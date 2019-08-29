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Gıda sektörü, ‘döngüsel ekonomi’yi tartışacak

Günümüzdeki tüketim alışkanlıkları nedeniyle hızla azalan kaynakların daha verimli kullanılması ve geri dönüştürülmesine dayalı döngüsel ekonomiye gıda sektörünün yaklaşımı, 4 Eylül’de düzenlenecek ’Döngüsel Ekonomi ve Gıda Sektörü’ başlıklı panelde ortaya konulacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
Gıda sektörü, ‘döngüsel ekonomi’yi tartışacak

Günümüzdeki tüketim alışkanlıkları nedeniyle hızla azalan kaynakların daha verimli kullanılması ve geri dönüştürülmesine dayalı döngüsel ekonomiye gıda sektörünün yaklaşımı, 4 Eylül’de düzenlenecek ’Döngüsel Ekonomi ve Gıda Sektörü’ başlıklı panelde ortaya konulacak.



CNR Food Istanbul, Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı ile CNR Ambalaj Istanbul, gıda işleme sistemleri, paketleme ve ambalaj çözümleri özel bölümü, eş zamanlı olarak 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında Yeşilköy’de fuar alanında gerçekleştirilecek.



Döngüsel ekonomi ve gıda sektörü


Türkiye gıda ve içecek sanayinin en büyük sivil toplum örgütü konumundaki Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) da destek verdiği CNR Food Istanbul kapsamında düzenlenecek etkinliklerden birisi de, Döngüsel Ekonomi ve Gıda Sektörü başlıklı panel olacak. Moderatörlüğünü TGDF Başkan Vekili Rint Akyüz’ün yapacağı panel, 4 Eylül 2019 Çarşamba günü gerçekleşecek.


Panele konuşmacı olarak; Ebru Şenel Erim (Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi), Kaan Ünver (Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü), Hasan Yurtoğlu (Senior Economist & Advisor on SDGs The Office of the U.N. Resident Coordinatör), Uygar Uşar (Netlog Nakliye ve Dağıtım Operasyonları Başkanı) ve Birol Uluşan (Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Müdürü) katılacak.



Panelde gıda sektörünün döngüsel ekonomiye yaklaşımı ortaya konularak, döngüsel ekonominin temel unsurları olan kaynakların verimli kullanımı ve ürünlerin geri kazanımla yeniden üretime dahil edilmesi noktasında gıda sektöründe hayata geçirilen uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşılacak.



Döngüsel ekonomi nedir?


Günümüzde uygulanan ekonomi modeli, ’doğrudan ekonomi’ olarak adlandırılıyor. Söz konusu model, başta endüstri olmak üzere tarımda ve ticarette, dünyanın sahip olduğu kaynakların kullanımına dayalı bir üretime ve tüketime dayalı. Ancak giderek artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanmasında, küresel çapta yaşanan iklim değişikliği ve diğer faktörler, üretimde kullanılan kaynaklar üzerinde büyük bir baskıya yol açıyor. Bu baskıyı hafifletmenin bir yolu da, kullanılan kaynakların yeniden üretime kazandırılmasından geçiyor.


Uzmanların bunun için ortaya koydukları yeni kavram ise döngüsel ekonomi modeli. Hazır üretimden hazır tüketim alışkanlığını sona erdirerek, geri dönüştürülebilir ürünler ortaya koymayı amaçlayan çevreci bir ekonomi modeli olarak döngüsel ekonomi sayesinde; doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması, kaynakların verimli kullanımı ve ürünlerin geri dönüştürülmesi sayesinde artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek üretimin yapılabileceği düşünülüyor. Bu durum, ekonomik anlamda bir döngü meydana getireceği için de yeni model, döngüsel ekonomi olarak adlandırılıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
  1. doğa

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