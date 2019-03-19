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Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Üyeleri ÜÇGE’de buluştu

Sektörün önde gelen perakende kuruluşları ve gıda servis zincirlerinden oluşan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD)’nin Yönetim Kurulu Üyeleri, ÜÇGE’nin ev sahipliğinde Bursa’da bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 16:17
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Üyeleri ÜÇGE’de buluştu

Sektörün önde gelen perakende kuruluşları ve gıda servis zincirlerinden oluşan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD)’nin Yönetim Kurulu Üyeleri, ÜÇGE’nin ev sahipliğinde Bursa’da bir araya geldi.


Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Üyeleri, ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı ve GPD Yönetim Kurulu Üyesi Gökçin Aras’ın ev sahipliğinde, ÜÇGE’nin Bursa BOSB fabrikasında bir araya geldi. Toplantıya GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç (BİM),Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Tüfekçi (Onur), Haluk Alpay (Obase), İlhan Erkan (TAB Gıda), Murat Keklik (Detay), Onur Aytekin (IFCO) katıldı.


Toplantıda perakende sektörünün gündemindeki önemli başlıklar ve bu yıl altıncısı düzenlenecek olan GPD - Ortak Gelişim Kongresi’nin hazırlık çalışmaları değerlendirildi.


GPD Yönetim Kurulu, gerçekleştirdikleri toplantının ardından, ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras eşliğinde üretim tesislerini gezerek, ÜÇGE’nin mağaza ekipmanları ve raf sistemleri alanında ileri teknoloji makine parkurlarını, otomatik depo raf sistemlerini, perakende ve gıda endüstrisinin elektronik alt yapısına dair teknoloji ürünlerini detaylı şekilde inceleme fırsatı buldular.


Bursa’da gerçekleştirilen organizasyondan duyduğu memnuniyeti ifade eden GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç ev sahipliğinden dolayı ÜÇGE Ailesi’ ne teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:17
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