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Ekonomi Gıda israfına yeni önlem!
Ekonomi

Gıda israfına yeni önlem!

Mısır'da sebze ve yeşilliklerin markette yetiştirildiği bir proje hayata geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 09:43:00 -
Gıda israfına yeni önlem!

Başkent Kahire'de bir markete yerleştirilen hidroponik buzdolabı sayesinde yeşillik ve sebze yetiştirilebiliyor.

Altta bulunan tanklar sayesinde sebze ve yeşillikler buzdolabında düzenli olarak sulanıyor ve gübreleniyor.

Sistem, geleneksel tarıma göre yüzde 90 daha az su kullanılmasını sağlıyor, sebze ve yeşilliklerin bozulmasını da engelleyerek gıda israfının azaltılmasına da katkı sağlıyor.

Sistem, sebzelerin taşınmasına gerek kalmadığı için karbon salınımını da en aza indiriyor.

Sebzelerin paketlenerek marketlere sevk edilmesine gerek kalmadığı için plastik kirliliğinin de önüne geçiliyor.

NTV

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