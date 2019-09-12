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Gıda intoleransında dikkat edilecek hususlar

Büyük Anadolu Hastaneleri Dahiliye Polikliniğinde hasta kabulüne başlayan Uzm.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:20
Gıda intoleransında dikkat edilecek hususlar

Büyük Anadolu Hastaneleri Dahiliye Polikliniğinde hasta kabulüne başlayan Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta, gıda intoleransı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Gıda intoleransı, tüketilen bir gıdanın içinde yer alan bir maddeye karşı sindirim sisteminin reaksiyonu olarak tanımlandığını ifade eden Tuhta, “Bu durum sindirim sistemini tahriş eder ve hasarlara yol açar. Gıda intoleransının nedeni, enzim eksikliği ya da gıdanın içindeki maddenin sindirilememesidir. Kilo alımında yaşanan zorluk, kilo vermede yaşanan zorluk, kronik yorgunluk ve halsiz hissetme, baş ağrısı, kaslarda görülen kramplar, uyku problemleri, uykusuzluk veya uyku hali, sinirlilik, aşırı hareketlilik (hiperaktivite), duygu durum bozuklukları, depresyon, dikkat eksikliği, ağız yarası, boğaz ağrısı, reflü, mide yanması, göğüs ağrısı, sindirim sistemi bozuklukları, aşırı gaz çıkarma, ishal, kabızlık atakları, astım, bronşit, alerjik rinit, kaşıntı ve ödem gibi sağlık sorunları gıda intoleransının belirtileridir” dedi.



Hangi hastalıklara yol açıyor?


Gıda intoleransının yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta, “Ne gibi hastalıklar yapabilir? sorusuna ise; insülin direnci, diyabet, obezite. İrritabl barsak sendromu, astım, saman nezlesi, depresyon, uyku bozukluğu, ağızda yaralar, cilt problemleri, sivilce, egzama, sedef hastalığı, kronik ürtiker, nörolojik hastalıklar, otoimmun hastalıklar, hashimoto tiroidi, romatoid artrit, sistemik lupus ve ms, ülseratif kolit, sedef ve skleroderma, kronik yorgunluk, fibromiyalji diye cevap verebiliriz” diye konuştu.



Test nasıl yapılıyor?


Dr. Tuhta, “Aç tok fark etmeden kan alınır, kandaki besinlere karşı oluşmuşIg G antikoru yani vücudun oluşturduğu bağışıklık bakılır. Bu testin birçok tipi mevcuttur. Hastanemizde en yeni nesil testi kullanmaktayız. 24 çeşit sebze,19 çeşit meyve,9 çeşit çay,10 çeşit kuruyemiş, 17 çeşit tahıl,8 çeşit yağ, 15 çeşit su ürünleri, 23 çeşit baharat, 4 çeşit yumurta,4 çeşit süt ürünü,9 çeşit peynir,10 çeşit et ürünü, 8 çeşit tatlandırıcı, 3 çeşit tuz, 4 çeşit kahve,10 çeşit kuruyemiş, 3 grup alkol,4 çeşit kahve,85 çeşit katkı maddesine bakılıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yarısında gıda intoleransı mevcut . Gıda intolerans testi yaptırıp doktor kontrolündeyasaklara uyduğunuz takdirde, daha az ilaç kullanarak sağlıklı bir yaşama kavuşabilirsiniz" diyerek sözlerine son verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:20
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