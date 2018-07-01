Gıda ihracatında hedef 40 milyar dolar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 18 milyar dolar olan ihracatın 40 milyar dolara gelmesi gerektiğini kaydederek, “Bunun için çiftçimiz ve üretim daha fazla desteklenmeli, yapısal sorunlar çözülmelidir. Sadece iç pazara yönelik üretimle tarımda istikrarı sağlayamayız. Daha fazla ihracat yapmanın yolu daha fazla üretmekten, daha fazla üretmek de daha fazla ihracattan geçer” dedi.