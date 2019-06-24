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Gıda ihracatçılarımız bu fuarda

Türkiye'de gıda sektöründe önemli paya sahip 39 şirket, ABD’de en büyük yiyecek ve içecek fuarı Summer Fancy Food Show 2019'da boy gösteriyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:29
Gıda ihracatçılarımız bu fuarda

Ülkemizin önde gelen 39 gıda şirketi, ABD’de en büyük yiyecek ve içecek fuarı Summer Fancy Food Show 2019’a katılıyor. Dün başlayan ve yarın sona erecek olan fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu 1998’den beri başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, etkinliğe bu yıl 22’nci defa katıldıklarını, 39 Türk firmasının ürettikleri birbirinden lezzetli ve kaliteli gıda ürünlerini tanıttığını kaydetti. Türkiye’den ABD’ye 2018’de 927 milyon dolarlık gıda ihracatı yapılırken, bu alandaki 2023 ihracat hedefi ise 2 milyar dolar olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:29
  1. ABD
  2. Summer Fancy Food Show 2019
  3. Türkiye Milli Katılım Organizasyonu
  4. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep

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