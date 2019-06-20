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Gıda, içecekler ve tütün dahilindeki satınalma gücü paritesi açıklandı

Türkiye’nin gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu fiyat düzeyi endeksi 2018 yılında 70 oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:25
Gıda, içecekler ve tütün dahilindeki satınalma gücü paritesi açıklandı

Türkiye’nin gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu fiyat düzeyi endeksi 2018 yılında 70 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı satınalma gücü paritesini (gıda, içecekler ve tütün) açıkladı. Buna göre; Türkiye’nin 2018 yılı sonuçlarına göre gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi 70 oldu. Bu değer, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 70 euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.


Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.



Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en pahalı ülke Norveç oldu


Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında 37 ülke arasında gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 163 ile Norveç, en düşük ülke ise 62 ile Kuzey Makedonya oldu.



Türkiye’nin tütün ürünleri alt grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi 35 oldu


Türkiye’nin tütün ürünleri alt grubundaki fiyat düzeyi endeksi, 2018 yılı sonuçlarına göre 35 olarak gerçekleşti. Bu değer, tütün ürünleri grubu için Türkiye’nin AB ortalamasından yüzde 65 daha ucuz olduğu anlamına geliyo. Diğer taraftan, Türkiye’nin en yüksek fiyat düzeyi 163 ile alkollü içecekler alt grubunda gözlendi. Gıda ve alkolsüz içecekler alt grubunda yer alan sınıflar içerisinde Türkiye için en yüksek fiyat düzeyi endeksi 96 ile süt, peynir ve yumurtada, en düşük fiyat düzeyi endeksi 61 ile ekmek ve tahıllarda gerçekleşti.



Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak sayılıyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre pahalı, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre ucuz olarak ifade ediliyor. Fiyat düzeyi endeksi sadece gayrisafi yurt içi hasıla geneli için değil, alt bileşenleri için de hesaplanıyor. Bu alt bileşenlerden birisi de gıda, içecekler ve tütün grubudur. Bu çalışmada ana gruplarla birlikte, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubuna ait ekmek ve tahıllar, et vb. sınıfların da Avrupa ülkeleri kapsamında yer alan 37 ülke için fiyat düzeyi endeksleri ve satınalma gücü paritesi değerlerinin elde edilmesi amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:25
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