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Ekonomi Gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyanın kâbusu
Ekonomi

Gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyanın kâbusu

Küresel gıda fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini gösterdiği 2020 yılından bu yana yükselişini aralıksız sürdürürken, bu artış dünya genelinde artan enflasyonun itici güçlerden birini oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:12:00 -
Gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyanın kâbusu

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) aylık yayımladığı Gıda Fiyat Endeksi’ne göre, gıda fiyatları artışını 2020’nin nisan ayından bu yana sürdürüyor. FAO’nun yayımladığı Gıda Fiyat Endeksi’nde 2021’in mayıs ayında kaydedilen değer, Arap Baharı’nın yaşandığı 2011’den buna, yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine işaret etti. ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde yıllık enflasyondaki yükselişte gıda fiyatları da etkili oldu.

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