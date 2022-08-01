Merakla beklenen kabine toplantısı 1 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında ne söyledi?

Gıda fiyatları düşecek mi? Enflasyon düşer mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2022'de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar lirayı bulacaktır. Artık sosyal yardımları mutlak yoksullukla sınırlı tutmayıp gelişen Türkiye'nin imkanlarını adil bir şekilde dağıtmak için kullanıyoruz. Dünyanın enerji ve emtia fiyatlarındaki yükü uzun süre taşıyamayacağı açıktır. Fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır. Bu durum ülkemizin küresel fiyatlarla ilgili kısmında bir iyileşme olacağı anlamına gelmektedir. Bir dönem ayçiçek yağı üzerinden fırtına koparıldı. Şimdi hem ithalat kanalının açılması hem yerli üretimin artmasıyla konu gündemden kalktı. Kur koruma mevduat ve katılım hesapları büyük ilgi gördü. Kredileri; yatırımı, istihdamı teşvik eden alanlara yönlendiriyoruz. Döviz kuruna etki edecek durumlarda sınırlandırıyoruz. Ticari kredilerde ilk sırayı imalat sanayii alıyor. Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun belirgin bir düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz” dedi.