Gıda fiyatları alarm veriyor! BM rakamları açıkladı

Küresel gıda fiyatları martta art arda onuncu ayda da artış kaydederek et, süt ürünleri ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen ve tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi şubat ayındaki revize 116.1 seviyesinden mart ayında 118.5'e çıktı.

Şubat ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 116.0 olarak açıklanmıştı. Küresel tahıl hasadının 2020 yılında rekor kırma yolunda ilerlediğine dikkat çeken FAO, ilk göstergelere göre bu yıl üretimin 2020'nin de üzerine çıkabileceğini açıkladı.

FAO tahıl fiyatları endeksi Mart'ta bir önceki aya göre %1.7 gerileyerek sekiz aydır süren kazanımlarına ara verse de hâlâ geçen ay aynı dönemdeki seviyenin %26.5 üzerinde bulunuyor. Bitkisel yağ fiyatları ise %8 artışla Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.