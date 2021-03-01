  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi gib.gov.tr giriş
Ekonomi

gib.gov.tr giriş

GİB vergi öde | İnteraktif Vergi Dairesi sunduğu hizmetlerle salgın döneminde vatandaşların işlerini bir hayli kolaylaştırdı. Vatandaşlar GİB üzerinden vergi borcu, trafik cezası, KYK borcu, MTV ödemeleri gibi pek çok konuda ödeme yapabiliyor. Ayrıca yapılandırma başvuruları da online olarak yapıldı. Peki, GİB nasıl giriş yapılır? Yapılandırma borcu ödeme ekranı

Yeniakit Publisher
2021-03-01 17:21:00 -
gib.gov.tr giriş

Vergi borcu online öde | Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi ve diğer gelirleri tahsil etmekle yükümlü olan kurumdur. GİB internet sitesi üzerinden vergi borçlarını kolaylıkla ödemek mümkün. Peki, GİB üzerinden borç nasıl ödenir?

gib.gov.tr giriş

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak vergi borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Bunun için GİB web sitesini ya da GİB uygulamasını tercih edebilirsiniz. GİB uygulamasını Play Store ya da App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. TC kimlik numaranızla GİB şifresi oluşturabilirsiniz. Sisteme TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle de giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptığınızda sol kısımda menü bulunuyor. Buradan 'Ödeme ve borç işlemleri' kısmına tıklayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü
Gündem

CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında yaptığı açıklamada istifa nedenini bi..
Yunan basınından Mısır ve Türkiye iddiası
Dünya

Yunan basınından Mısır ve Türkiye iddiası

Yunan basını, Mısır'ın 'Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktığını' iddia etti.
Ruslar Bayraktar'ın sözlerinden rahatsız oldu
Dünya

Ruslar Bayraktar'ın sözlerinden rahatsız oldu

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Rus hava savunma sistemi Pantsir ve Tor-M2KM'nin Bayraktar TB2'yi durdurmada başarısız olduğunu açıklam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay