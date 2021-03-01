Vergi borcu online öde | Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi ve diğer gelirleri tahsil etmekle yükümlü olan kurumdur. GİB internet sitesi üzerinden vergi borçlarını kolaylıkla ödemek mümkün. Peki, GİB üzerinden borç nasıl ödenir?

gib.gov.tr giriş

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak vergi borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Bunun için GİB web sitesini ya da GİB uygulamasını tercih edebilirsiniz. GİB uygulamasını Play Store ya da App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. TC kimlik numaranızla GİB şifresi oluşturabilirsiniz. Sisteme TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle de giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptığınızda sol kısımda menü bulunuyor. Buradan 'Ödeme ve borç işlemleri' kısmına tıklayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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