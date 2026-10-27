GİB uzman yardımcısı ön başvuru sonuçları açıklandı: 2026-GUY/2 nihai başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

GİB bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 860 Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosu için heyecan dolu bekleyiş sona erdi ve ÖSYM aranan ön başvuru sonuçlarını resmi olarak duyurdu. Sınav maratonunda ilk aşamayı geride bırakan binlerce lisans mezunu aday, sistem üzerinden puan ve sıralama durumlarını kontrol etmeye başladı. İnternet arama motorlarında yoğun bir şekilde GİB 860 GUY ön başvuru sonuç ekranına nereden ulaşılır ve nihai kayıtlar için aranan şartlar nelerdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının 860 gelir uzman yardımcısı alımına ilişkin ön başvuru sonuçları 27 Ekim 2026'da açıklandı. Sıralamada gerekli kontenjan aralığında yer alan adaylar, 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında nihai başvurularını yapabilecek.

HABER GİRİŞİ: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde yapılacak 860 gelir uzman yardımcısı alımında yeni aşamaya geçildi. ÖSYM'nin sonuç sisteminde 2026-GUY/2 ön başvuru sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde erişime açıldı. Ön başvuru yapan adayların, nihai başvuru hakkı kazanıp kazanmadıklarını kontrol etmeleri ve hak kazanmaları durumunda belirlenen tarihler içinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

GİB ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ön başvuru sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden kontrol edebilir. Sonuç ekranına erişmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.

Sonuç sorgulama adresi: https://sonuc.osym.gov.tr/

Adayların kişisel bilgilerini yalnızca ÖSYM'nin resmî internet sitesinde kullanmaları önem taşıyor.

NİHAİ BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, sıralamada nihai başvuru hakkı elde eden adaylar için yeni bir takvim başlayacak. Güncel bilgilere göre nihai başvurular 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak.

Ön başvuru yapmış olmak tek başına nihai başvuru hakkı kazandırmıyor. Adayların KPSS puan sıralamasında, ilgili il için belirlenen kontenjanın en fazla beş katı içerisinde yer alması gerekiyor.

860 KİŞİLİK ALIMDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Gelir uzman yardımcılığı alımı için yayımlanan başvuru bilgilerinde ilgili dört yıllık fakültelerden mezuniyet, belirli KPSS puan türlerinden en az 65 puan ve yaş şartı gibi kriterler bulunuyor.

Adayların mezuniyet alanı, puan türü ve diğer koşulların tamamını 2026-GUY/2 kılavuzundan kontrol etmesi gerekiyor. Nihai başvuru hakkı kazanan adayların da başvuru işlemlerini süresi içinde tamamlaması şart.

GİB SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-GUY/2 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın 21 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanıyor. Sınava katılım için nihai başvuru hakkı kazanılması ve başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Adayların tarih ve koşullarda olası değişikliklere karşı ÖSYM'nin güncel duyurularını takip etmesi öneriliyor.

Resmî kaynaklar: ÖSYM Sonuç Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi.