GİB sınırları açıkladı: Milyonluk maaşa beyan şartı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılında elde edilen beyana tabi ücret gelirlerine ilişkin limitleri ve takvimi duyurdu. Buna göre, tek işverenden kesintiye tabi ücret geliri yıllık 4 milyon 300 bin TL’yi (2026 yılı için 5 milyon 300 bin TL) aşanların yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.

KİMLER BEYANNAME VERMEYECEK?

2025 yılında, tek işverenden 4 milyon 300 bin TL’ye kadar kesintiye tabi ücret geliri elde edenlerin beyanname vermesine gerek yok. Aynı kural, 2026 yılı için 5 milyon 300 bin TL sınırıyla geçerli olacak.

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN GELİR ELDE EDENLER

GİB notuna göre, birden fazla işverenden kesintiye tabi ücret geliri elde edilmesi halinde, birinci işverenden sonraki ücretlerin toplamı 2025 için 330 bin TL’yi (2026 için 400 bin TL) aşarsa, ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecek. Birinci işverenin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecek.

Ayrıca; birinci işverenden sonraki ücretler 330 bin TL’yi aşmasa bile, tüm ücretlerin toplamı 2025’te 4 milyon 300 bin TL’yi (2026’da 5 milyon 300 bin TL) aşarsa yıllık beyanname verilmesi gerekiyor.

BEYAN ETMEYENE CEZA

31 Mart 2026’ya kadar beyanda bulunmayanların adreslerine ceza tebligatı gönderilecek ve vergi ziyaı cezası uygulanacak. Ancak bu tarihten sonra henüz tebligat ulaşmadan başvuranlar, Vergi Usul Kanunu’ndaki “pişmanlık” hükümlerinden yararlanabilecek.

Beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen gelirler, denetim ve çapraz kontroller sonucu tespit edilirse, tahsil edilmeyen vergiler gecikme faiziyle ve cezalı olarak alınacak.

Mükelleflerin 2025 dönemine ait beyana tabi ücret gelirleri için beyannamelerini 1–31 Mart 2026 tarihleri arasında vermeleri gerekiyor.

ÜCRET GELİRİ NEDİR?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile para ile temsil edilebilen menfaatlerdir (konut, araç sağlanması vb.). Ödenek, tazminat, prim, ikramiye, huzur hakkı gibi adlarla yapılması ücret niteliğini değiştirmez.

ÜCRET KAPSAMINDA SAYILAN ÖDEMELER

Kanuna göre; emekli sandıkları ve bazı sandıkların ödediği belirli tutarı aşan aylıklar, TBMM ve yerel meclis üyelerine yapılan ödemeler, yönetim/denetim kurulu ödemeleri, bilirkişilere ve sporculara yapılan ödemeler ile ikale sözleşmeleri kapsamında ödenen tazminatlar da ücret sayılıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI VE SPORCU ÜCRETLERİ

Yurt içi ve yurt dışı sosyal güvenlik kurumlarından alınan emekli, malullük, dul ve yetim aylıkları gelir vergisinden istisna olduğu için beyan edilmez.

Sporcular için ise ücretlerin toplamı 2025’te 4.300.000 TL’yi (2026’da 5.300.000 TL) aşarsa yıllık beyanname verilmesi gerekiyor.

GİB’e göre 2025 için aylık engellilik indirimi tutarları:

• Birinci derece: 9.900 TL

• İkinci derece: 5.700 TL

• Üçüncü derece: 2.400 TL

2026 için aylık tutarlar ise:

• Birinci derece: 12.000 TL

• İkinci derece: 7.000 TL

• Üçüncü derece: 3.000 TL

Ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan eden ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, hesaplanan engellilik indiriminden yararlanabilecek.