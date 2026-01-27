  • İSTANBUL
Gündem Türkiye’de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak
Gündem

Türkiye'de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden
Türkiye'de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak

Amerika en büyük askeri deniz filosunu İran’a saldırı planları için bölgeye gönderirken, Türkiye’nin Tahran’deki Hamaney rejiminin çöküşü ihtimaline karşı sınıra tampon bölge kurulması için hazırlığa başladığı iddia edildi...

Türkiye, ABD’nin İran’a saldırması durumunda olası bir mülteci akınını önlemek için hazırlık yapıyor. Londra merkezli Middle East Eye’nin (MEE) haberine göre Türkiye, en kötü senaryonun gerçekleşmesi ve Tahran hükümetinin çökmesi durumunda sınırın İran tarafında bir tampon bölge oluşturmayı planlıyor.

MEE’ye konuşan iki katılımcıya göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri Perşembe günü parlamentoda kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda milletvekillerine, Ankara’nın İran’la ilgili çeşitli olası senaryolara hazırlandığını bildirdi.

Bilgilendirme toplantısına katılanlardan biri, Türk yetkililerin Ankara’nın ülkeye yeni bir mülteci dalgasının girmesini önlemek için mümkün olan her şeyi yapma niyetini tanımlamak için “tampon bölge” terimini kullandığını söyledi.

 

İRAN TARAFINDA KARŞILANACAK

Ancak ikinci bir katılımcı, yetkililerin “tampon bölge” ifadesini açıkça kullanmadıklarını, ancak olağan önlemlerin ötesine geçmeye istekli olduklarını belirtti. İkinci kaynak, “Özünde, olası bir göç durumunda gelebilecek kişilerin orada kalmasını sağlamak için İran tarafında mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğine inandıklarını söylediler” dedi.

Türk Savunma Bakanlığı bu ayın başlarında, Ankara’nın İran ile olan 560 km’lik sınırında teknolojik olarak geliştirilmiş fiziksel bariyer sistemiyle güvenliği güçlendirdiğini açıklamıştı. Bu önlemler arasında 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kule, 380 km’lik modüler beton duvar ve 553 km’lik savunma hendekleri yer alıyor.

 

Bakanlık ayrıca, sınır bölgelerinin insansız hava araçları ve uçaklar da dahil olmak üzere keşif ve gözetleme sistemleri tarafından 24 saat boyunca izlendiğini belirtti.

AÇIK KAPI POLİTİKASI UYGULANMAYACAK

Türk toplumu, özellikle Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından Suriye’ye geri dönen 2,7 milyon Suriyeli mültecinin varlığı konusunda son derece hassas olmaya devam ediyor. MEE Haziran ayında, Türk yetkililerin İsrail ile İran arasında tam ölçekli bir savaşın, bir milyona kadar İranlı mülteciyi Türk sınırına doğru itebileceğini tahmin ettiğini bildirmişti.

O dönemde MEE’ye konuşan kaynaklar, Ankara’nın acil yardıma ihtiyacı olanlar dışında herhangi bir mülteciyi kabul etmesinin olası olmadığını belirtmişti. MEE ayrıca, Türkiye’nin bir mülteci dalgası durumunda artık herhangi bir komşu ülkeye “açık kapı” politikası uygulamayacağını da bildirdi.

 

ASKERİ ASKERİ YIĞINAĞI

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cuma günü televizyonda yaptığı açıklamada, Ankara’nın İran’a yönelik her türlü yabancı müdahaleye karşı olduğunu belirterek, ABD hükümetini krizi diplomatik kanallar aracılığıyla çözmeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, şiddetli baskı sırasında başlangıçta Tahran’ı tehdit etmişti, ancak daha sonra İran liderliğiyle görüşmelere açık olduğunu söylemişti.

Kaynaklara göre, ABD, İran’daki askeri yığılmanın artmasıyla birlikte İranlı yetkililere yönelik ‘hassas vuruşlar’ yapmayı değerlendiriyor.

Ancak MEE’ye konuşan ve görüşmelere aşina olan bir Körfez yetkilisine göre, Washington o zamandan beri protestocuların ölümünden sorumlu tuttuğu “yüksek değerli” İranlı yetkililere ve komutanlara yönelik hassas vuruşlar düzenlemeyi değerlendiriyor.

