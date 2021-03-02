GİB personel alımı ne zaman? 196 sözleşmeli destek personeli sınavı ne zaman?

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adayların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması durumunda, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 (iki) katı aday sözlü sınava alınacak.

KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması durumunda ise bu adayların tümü sınava davet edilecek.

GİB personel alımı sözlü sınav tarihi ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların gireceği sözlü sınav, 29 Mart - 2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinden duyurulacaktır.

GİB 196 personel alımı sözlü sınav başvuruları ne zaman?

Sözlü sınav için başvurular, 1 Mart 2021 tarihinde alınmaya başladı. Söz konusu başvuru işlemleri 10 Mart 2021 tarihi saat 17.30'da tamamlanacak.

GİB 196 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Adaylar, başvuru işlemlerini internet adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları gerekir. Söz konusu başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar ise internet sitesinde mevcuttur.

GİB 196 personel alımı ilanı için TIKLAYIN