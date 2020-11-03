GİB, İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/ Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması kararlaştırıldı. Buna göre, “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi, e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresi 30 Kasım Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.