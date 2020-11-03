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Ekonomi GİB, İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı
Ekonomi

GİB, İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), İzmir için bir dizi kararlar aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:47:00 -
GİB, İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/ Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması kararlaştırıldı. Buna göre, “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi, e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresi 30 Kasım Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

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