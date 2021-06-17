Ghezzal'ın menajerinden flaş Al Nassr açıklaması!

Süper Lig'de geçen sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal için Beşiktaş'a iyi haber geldi.

Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı ve kadrosunda tutmak istediği Ghezzal konusunda oyuncunun menajeri transfer açıklamalarında bulundu.

Suudi Arabistan basınına basınına yapılan açıklamada Al Nassr'dan teklif aldıklarını fakat Ghezzal'ın bunu kabul etmediğini belirtildi.

Menajerin yaptığı açıklamada "Teklifi reddetti çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Teklifi bile dinlemek istemedi" ifadeleri yer aldı.

31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

Ghezzal’ın geride kalan sezonda 1.5 milyon Euro’ya oynadığını hatırlatarak takımda kalmak için yönetimden 2.5 milyon Euro talep etmişti.

Siyah beyazlıların ise kulübün menfaatlerini düşündüklerini ve yüksek rakamlar konusunda titiz davrandıklarını vurgulayarak bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği öğrenilmişti.