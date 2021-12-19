Ghezzal'dan derbi yorumu

Derbide kazanan çıkmadı. Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Rachid Ghezzal şunları söyledi;

"Deplasmanda bir derbi oynuyoruz. Bu atmosferi hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu skordan dolayı bazı pişmanlıklarımız olacaktır. Bence Fenerbahçe’den daha iyiydik bugün. İki kere geri dönüş, bir karakter göstergeisidir. Bu mantaliteyle sezon sonuna kadar devam etmeliyiz bence."