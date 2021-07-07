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Spor Ghezzal'dan Beşiktaşlıları yıkan paylaşım
Spor

Ghezzal'dan Beşiktaşlıları yıkan paylaşım

Rachid Ghezzal, babasının, "Beşiktaş'ta kalacağız" şeklindeki açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 15:59:00 -
Ghezzal'dan Beşiktaşlıları yıkan paylaşım

Beşiktaş taraftarının en sevdiği futbolculardan biri olan Rachid Ghezzal'dan siyah beyazlı taraftarları üzecek bir açıklama geldi. Kendisinin Beşiktaş'ta devam edeceğini ifade eden bir haberi yalanlayan Ghezzal, Instagram hesabından paylaştığı gönderide haberin ekran görüntüsünü alıp 'YANLIŞ' notunu düştü.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden Rachid Ghezzal, Instagram biyografisindeki 'Beşiktaş' yazısını da kaldırdı. Ghezzal ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

Galatasaray Yönetimi ile Ghezzal arasındaki temaslardan anlaşma çıktı. Galatasaray, Cezayirli oyuncuya 2 milyon 750 bin € önerdi. Fatih Terim'in bu durumdan haberi olduktan sonra anlaşmanın mali detaylarına karşı çıktığı öğrenildi.

Takımdaki tavan ücretin Muslera'nın aldığı 2.5 milyon € olduğunu belirten Terim, bu konuda hassas olunması gerektiğinin altını çizdi.

Ghezzal'ın Beşiktaş konusundaki haberi yalanlamasının ardından Galatasaray iddiaları daha da alevlendi.

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Yorumlar

emekli ismail

ya kardeşim beşiktaşı istemiyor paraya önem veriyorsa , bizimle hiç işi olmaz. 
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