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Spor

Ghezzal yarın İstanbul'da!

Beşiktaş’ın geçen sezonki şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız Ghezzal yarın İstanbul’a ayak basıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 13:15:00 -
Ghezzal yarın İstanbul'da!

Beşiktaş’ın geçen sezonki şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız Ghezzal yarın İstanbul’a ayak basıyor.
Beşiktaş'ın bonservisi için Leicester City ile anlaşma sağladığı Rachid Ghezzal, yarın İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City’e 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cezayirli oyuncu, Siyah Beyazlılar'dan performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanacak. Geçen sezon Beşiktaş ile 35 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 8 gol attı, 18 asist yaptı.

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