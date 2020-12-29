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Ekonomi GGYD Başkanı Allıoğlu: Salgın süreci başarıyla yönetildi
Ekonomi

GGYD Başkanı Allıoğlu: Salgın süreci başarıyla yönetildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:15:51 -
GGYD Başkanı Allıoğlu: Salgın süreci başarıyla yönetildi

ANKARA (AA) - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, "Eksiklerine, aksayan yönlerine rağmen ülkemizde salgın süreci başarıyla yönetilmiştir." ifadesini kullandı.

Allıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini ve yeni yıldan beklentilerini paylaştı.

Küresel salgının gölgesinde geçen 2020'yi "hatırlanmak istenmeyecek kadar hasar bırakan bir yıl" olarak nitelendiren Allıoğlu, hem dünya hem Türkiye ekonomisinin yılın başından bu yana salgının getirdiği ekonomik sıkıntılar, sağlıktaki riskler ve küresel ekonomideki kırılmalarla mücadele ettiğini belirtti.

Salgın sürecinde Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini bildiren Allıoğlu, "Eksiklerine, aksayan yönlerine rağmen ülkemizde salgın süreci başarıyla yönetilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının ikinci dalgasının hizmet sektöründeki işletmeleri, küçük esnafı, AVM'leri ve reel sektördeki işletmeleri derinden sarstığını vurgulayan Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Salgından olumsuz etkilenen işletmelerin desteklenmesine yönelik bazı taleplerimiz vardı. Bunlardan bir bölümünün karşılanmış olmasından memnunuz. Kısa çalışma ödeneği, kira yardımı, hibeler gibi tedbirlerin sıkıntıların azalmasına katkı sağlayacağı ancak yeni dönemde mutlak surette yeni desteklere ihtiyaç duyulacağı da aşikardır. Örneğin kredilerin geri ödemesinde ciddi aksaklıklar yaşanacaktır."

Ağustos ayında kullandırılan kredilerin geri ödemesinin 1 Şubat 2021'de başlayacağını, bunları ödeyemeyenlerin icralık olacaklarını belirten Allıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kredilerin yeniden yapılandırılması, icraların durdurulması, çek mağdurlarının mağduriyetinin ortadan kaldırılması, sicil affı konusunun bir an önce gündeme getirilmesi, SSK ve Bağ-Kur borçlarıyla ilgili yapılandırmaya gidilmesi, kapanan iş yerini yeniden açmak isteyenlere uygun koşullarda kredi sağlanması yeni dönem beklentilerimiz arasındadır."

Allıoğlu, 2021'in 2020'den daha kolay geçmeyeceğini bilmelerine karşın umutsuz olmadıklarını, üretmeyi, koşulları zorlamayı, ayakta kalma mücadelesine devam etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.


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