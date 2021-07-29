Gezi’deki vandallıkları biz mi uydurduk gezi zekalılar?

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Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Türkiye tarihinin en büyük provokasyonlarından biri olan Gezi Parkı ayaklanması sırasında ortaya attığı ‘Kabataş iddiaları’ ile, gezicilerin taşkınlıklarını daha üst perdeden biraz da hayali olaylarla gündeme taşımıştı.

Polis araçlarını ters çeviren, hatta yakan, belediye otobüslerini kullanılamaz hale getiren, kamu binalarının camlarını-kapılarını kıran, bazı sokakların önlerine kaldırım taşları ile barikatlar kurarak güvenlik güçlerinin girişini önleyen çapulcularla ilgili olarak, o tarihde Star gazetesinde muhabirlik yapan Elif Çakır, Kabataş’ta başörtülü bir annenin küçük bebeği ile yaşadığı iddia edilen bazı olayları, abartılı şeklinde yazmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

Çapulcuların vandallıkları ne kadar kesin ise, Elif Çakır’ın, yeni doğum yapmış bir anne üzerinden geziciler hakkında iddia ettiği konular da, o kadar aşırı ve abartılı idi. Geziciler tarafından taciz edilen anne olayı doğru idi. Ancak, bebeğin üzerine işeme gibi akla hayale sığmayacak iddialarla okurun karşısına çıkan Elif Çakır, o tarihde geziciler tarafından büyük tepki almıştı.

Gezi kalkışmasının hemen ardından İsmail Saymaz, bir canlı yayında Elif Çakır’ın sözlerinin yalan olduğunu öne sürerek, sanki geziciler ak sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi, polis araçlarını yakmamışylar, belediye otobüslerini kullanılmaz hale getirmemişler gibi isnatlarda bulunmuş ve şimdi Karar gazetesinde kalem aynatan gazetecinin yargılanmasını istedi..

Sonraki yıllarda Elif Çakır ile gezicilerin yolları kesişti..

Gezicilerin vandallıkları unutulup, Elif Çakır’ın abartılı anlatımları üzerinden, bu gazeteci değil, o gazetecinin mahallesi olarak tüm dindarlar suçlandı..

Eli Çakır ile İsmail Saymaz, Karar TV’nin programlarında buluşur oldular.

Kabataş üzerinden dindar insanların, gezicilere iftira ettikleri yalanı ise, her fırsatta tekrarlandı.

Kabataş yalanı sırasında halkın farklı kesimlerini provoke eden iki ters düşüncedeki ismin, şimdi dostane görüntü sergilemesi bile, Gezi eylemleri sırasında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, vatandaşlar gerginken ortamı daha da gererek toplumu birbirine düşürmeye çalışan kişilerin aslında aynı safta olduğunu gözler önüne serdi.

Türlü oyunların döndüğü Gezi kalkışması sırasında, ispatlanamayan Kabataş abartılı anlatımları ile kışkırtıcı yazılar kaleme alan Elif Çakır, Karar’a geçtikten sonra başörtüsünü de çıkararak, aslında mütedeyyin kesim içinde “özel bir görev” ifa ettiğini ortaya koydu ve görevi başarısız olunca gerçek kimliğini açık etti.

Dün yeniakit.com.tr’de yayınlanan haberde, Elif Çakır’ın Kabataş yalanı ve Karar’a geçtikten sonraki kimlik değişimi gözler önüne serildi.

Gezi tayfası Akit’e saldırdı

Akit’in haberinin ardından CHP yandaşı T24, yayınladığı iki haberde gazetemizi hedef aldı. Şaşırtıcı ifadelere yer verilen haberlerde, adeta okurun gözünün içine bakıla bakıla yalan söylendi.

“Yeni Akit sekiz yıl sonra 'Kabataş yalanı'nı kabul etti!” başlığıyla yayınlanan haberin ardından T24, “Yeni Akit o dönem hangi haberlere imza atmıştı?” şeklindeki ikinci haberiyle, Akit’in duyurduğu Gezi provokasyonlarının yalan olduğu izlenimi uyandırmaya kalkıştı.

Akit’in Gezi döneminde eylemlere ve eylemcilere yönelik gerçek ve t24’ün de inkar edemediği eleştirel haberleri T24 tarafından tek tek sıralandı.

Ayrıca, “Gezi Parkı kalkışması sırasında Eskişehir’de öldürülen eylemci Ali İsmail Korkmaz’ın katil zanlısı ya da zanlılarını bulmak için insan üstü bir çaba sarf eden yargı ve medya, Adana’da şehit edilen komiser Mustafa Sarı, eylemcilerin köprüden attığı İlköğretim öğrencisi Ferdi Şenol, minik yavrusu ile birlikte dövülen Z.D ile ilgili hiçbir somut adım atmıyor” şeklindeki haberimiz de listeye kondu. T24’ün Şehit Mustafa Sarı’nın katillerinin neden bulunmasını istemediği görülürken, ilköğretim öğrencisi Ferdi Şenol’u köprüden atılan provokatörlere adeta sahip çıkması da şaşırtmadı!..

Bu rezillikleri biz mi uydurduk T24?..

CHP yandaşı T24’ün Kabataş yalanı üzerinden Akit’in eylemcilere yönelik eleştirilerini boşa çıkarmaya çalışması, Gezi kalkışması sırasında kendi görüntülerini çeken provokatörler tarafından boşa çıkarılıyor!.. Gezi’de polis aracını ateşe vererek ters çeviren, otobüsleri yakan vandalların sergilediği vahşet gözler önündeyken, eylemciler yanmış araçların üzerinde verdikleri pozları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. T24’ün boşa kürek çekmesi ve kurumumuzu hedef alması, eleştirecek malzemesi kalmayan muhaliflerin boş hayaller üzerinden yalan ve iftiralarla gündemde kalmaya çalıştığını gözler önüne serdi.

İşte Gezi’deki rezilliklerin birkaçı: