Geziciler ve teröristler kafa kafaya çalıştı

Mehmet Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada, oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın yakalanması talebiyle savcılıkça mahkemeye gönderilen talep yazısında, çarpıcı tespitlere yer verildi. Yazıda, “Gezi eylemleri olarak bilinen olayların planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği, nihai amacının ülkede şiddet eylemlerini marjinal gruplar ve terör örgütlerini kanalize etmek suretiyle tüm ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek, ortadan kaldırmak olduğu anlaşılmıştır” denildi. Yazıda, Arap baharı ve benzeri ayaklanmaları tertipleyenlerin; Mehmet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, yazar Meltem Arıkan, reklamcı Melin Osasogie Edomwonyi ile Gezi olaylarından önce görüştüğü de vurgulandı.

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Bu arada, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, firari gazeteci Can Dündar hakkında, söz konusu eylemlerde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun da Ankara’daki Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 120 şüpheli hakkında 5 ayrı dava açılması için iddianame düzenlediği belirtildi.