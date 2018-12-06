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Geziciler ve teröristler kafa kafaya çalıştı

Soros’un, maşaları eliyle kaos ortamını bütün Türkiye’ye yaymak için çalıştığı Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen talep yazısında, “Alabora ve birlikte hareket ettiği şahısların, çıkan olayların alevlendirilmesi için, PKK, DHKP/C, MLKP gibi sol terör örgüt üye ve yandaşlarını sokak eylemlerine çekmeye çalıştığı tespit edilmiştir” denildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 12:06

Mehmet Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada, oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın yakalanması talebiyle savcılıkça mahkemeye gönderilen talep yazısında, çarpıcı tespitlere yer verildi. Yazıda, “Gezi eylemleri olarak bilinen olayların planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği, nihai amacının ülkede şiddet eylemlerini marjinal gruplar ve terör örgütlerini kanalize etmek suretiyle tüm ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek, ortadan kaldırmak olduğu anlaşılmıştır” denildi. Yazıda, Arap baharı ve benzeri ayaklanmaları tertipleyenlerin; Mehmet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, yazar Meltem Arıkan, reklamcı Melin Osasogie Edomwonyi ile Gezi olaylarından önce görüştüğü de vurgulandı.

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Bu arada, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, firari gazeteci Can Dündar hakkında, söz konusu eylemlerde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun da Ankara’daki Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 120 şüpheli hakkında 5 ayrı dava açılması için iddianame düzenlediği belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:06
  1. Mehmet Osman Kavala
  2. Gezi Parkı eylemleri
  3. Mehmet Ali Alabora
  4. Defne Anter
  5. Meltem Arıkan
  6. Melin Osasogie Edomwonyi
  7. Gezi olayları
  8. Gezi Parkı
  9. Can Dündar
  10. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu

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  • Kocasolak Kocasolak 13 dk önce
    Vallahi o resimde gördüğünüz kişiler bu işin ELEBAŞLARIDIR, dışardan yargılansın CEZASI kesilince atın içeri. Türkiye bir çadır devleti, bir muz c. değilse.
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