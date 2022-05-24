Gezici vandallardan skandal sokağa çıkma çağrısı!

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Gezi kalkışmasının 9. yıldönümü 31 Mayıs için skandal bir çağrı yapıldı.

Gezici vandallara öncülük edenlerden Taksim Dayanışması adlı grup, 31 Mayıs'ı işaret ederek yandaşlarını tüm Türkiye'de sokağa çıkmaya davet etti.

Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi'nin yıl dönümünde, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizle haykırıyoruz: Karanlık gider, Gezi kalır! 31 Mayıs'ta Taksim'deyiz!" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Taksim Dayanışması olarak, içinden geçtiğimiz ve muhatabı olduğumuz bu sürecin farkında olarak tutuklanan tüm arkadaşlarımıza ses olmak, Gezi’nin tarihinin açıkça çarpıtılarak yeniden yaratılmasına izin vermemek, Gezi’de ve sonrasında kaybettiğimiz canlarımızı anmak ve topyekûn adalet talebini yükseltmek için herkesi, tüm Türkiye’de ve dünyada bulundukları her yerde 31 Mayıs’a sahip çıkmaya çağırıyoruz!