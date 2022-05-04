Gezici Meral’in bu mesajdan haberi var mı? Küfürbaz Lütfü yine ortalığı karıştırdı!
İyi Parti Kocaeli Milletvekili, küfürbaz Lütfü Türkkan, Meral Akşener’i de hedef alan “Gezi” paylaşımında bulundu. Türkkan, sosyal medya hesabından “Yahudi, Ermeni, Rum’sanız Gezi Eylemleri’nde aktif olmanızı anlayışla karşılıyorum. Lütfen soyunuzu araştırın..” dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Türkkan’ın mesajından haberinin olup olmadığı merak konusu oldu.
Türk siyasi tarihine ‘küfürbaz’ olarak adını yazdıran İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Gezi eylemlerinin sürdüğü Haziran 2013'te attığı tweet ortalığı karıştıracak cinsten...
Meral Akşener Gezi terörünü her fırsatta savunuyor
Gezi terörünü her fırsatta savunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin son grup toplantısında Gezi Davası’ndan çıkan hapis cezası kararlarına ilişkin “19085’de istibdada karşı koyan ruh neyse Gezi de odur. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sözleriyle tepki göstermişti.
“Lütfen soyunuzu araştırın” dedi!
Meral Akşener’in partisi İyi Parti’nin ‘küfürbaz’ ismi Lütfü Türkkan, genel başkanını da hedef alan şöyle bir paylaşımda bulundu:
“Yahudi, Ermeni, Rum’sanız Gezi Eylemleri’nde aktif olmanızı anlayışla karşılıyorum. Lütfen soyunuzu araştırın..”