Gezici Koç yüzde 355 kâr etti!

FETÖ'nün AK Parti iktidarına yönelik ilk darbe girişimi olan Gezi isyanına destek veren ve AK Parti iktidarına zaman zaman parmak sallamaya kalkan Koç Holding, 2022 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre holding, temmuz-ağustos döneminde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 355 artışla 7,3 milyar TL’den 33,1 milyar TL’ye yükseltti.

Koç Holding’in ocak-eylül dönemi net kârı da yıllık yüzde 336 artışla 16,5 milyar TL’den 72 milyar TL’ye yükseldi.

Geçene sene üçüncü çeyrekte 91,7 milyar TL olan holdingin toplam hasılatı, bu sene aynı dönemde yüzde 185 artışla 261 milyar TL’ye yükseldi. Ocak-eylül döneminde de toplam hasılat yıllık yüzde 189 artışla 646,9 milyar TL’ye ulaştı.

Ocak-eylül döneminde toplam 24,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirildi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği yılın üçüncü çeyreğinde yatırımlarımızı ve değer yaratma odaklı iş anlayışımızı kararlılıkla sürdürdük. Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile yılın ilk 9 ayında başarılı sonuçlar elde ettik” dedi.