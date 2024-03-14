Gezici Koç gidiyor, İHL karşıtı Saran geliyor

Fenerbahçe'de gezici Ali Koç gidiyor, İmam Hatip Lisesi düşmanı Sadettin Saran geliyor.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ali Koç gidiyor

"Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak." ifadelerini kullanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aday olmayacağını açıklamıştı.

İHL karşıtı Saran!

Adı yaşadığı gayr-i meşru ilişkilerle gündemden düşmeyen ve çoğunlukla magazin medyasına konu olan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Milli Eğitim Bakanlığı'na kendince ürettiği gerekçelerle tavsiyelerde bulunurken, lafı dolandırıp İmam Hatip okullarına getirmişti.

Sözlerine, "Geçenlerde lise ve üniversiteler için giriş sınavı yapıldı. Ve maalesef eğitimde durumumuz çok kötü." ifadeleri ile başlayan Saran, her sene başarıları ile kendilerini kanıtlayan İmam Hatip okullarını şu sözlerle hedef aldı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor. Bir diğer tehlike de kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde 6'dan daha fazla düşüş var.