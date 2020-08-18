Gezici Halit Ergenç'ten kadına şiddete skandal destek! Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'e arka çıktı

Gezi Parkı kalkışması sırasında Taksim’e gelerek kaldırım taşlarını söküp dükkan ve işyerlerine zarar vererek ortalığı savaş alanına çeviren vandallara yol gösteren sözde sanatçılar arasında yer alan Halit Ergenç kadını şiddeti mazur gösterdi.

Kadına şiddete skandal destek

Gezi’de ‘hak, hukuk’ diyerek boy gösteren Ergenç, kendisinden 17 yaş küçük olan ‘kız arkadaşı’ Deniz Bulutsuz’u darp ettiği ortaya çıkan Ozan Güven’e arka çıktı.

Bulutsuz’u darp ettiği basına yansıyan Ozan Güven hakkında 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılmış, Güven’in reklam yüzü olduğu banka reklamının afişlerini kaldırmış ve senaristler bir bildiri yayınlayarak Güven’le çalışmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Halit Ergenç’in tüm kesimlerden tepki çeken Ozan Güven ‘i savunan sözleri büyük tepki çekti.

"Mutlaka orada bir şey olmuştur"

Ergenç geçtiğimiz gün Ozan Güven'in 'Babil' dizisinden ayrılması kararı hakkında "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı…" dedi.

Gezicilerin gerçek yüzü

Ergenç’in Bulutsuz’a uygulanan şiddeti küçümseyen sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Kendilerini kadın haklarının en ateşli savunucu gibi gösteren ancak söz konusu kendilerinin ve yakın çevrelerinin itibarı olunca kadına şiddeti bile destekleyecek kadar şirazeden çıkan gezi destekçisi ünlü isimlerin gerçek yüzleri her yaşanan skandalda bir kez daha ortaya çıkıyor.