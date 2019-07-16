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’Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri’ başlıyor

Sanatı sokaklara taşıyıp çocuklarla buluşturmayı amaçlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezi ve 10 ilçede düzenleyeceği tiyatro, pandomim, jonglör ile palyaço etkinliklerinin yer alacağı “Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri” 20 Temmuz’da başlıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 17:05
’Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri’ başlıyor

Sanatı sokaklara taşıyıp çocuklarla buluşturmayı amaçlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezi ve 10 ilçede düzenleyeceği tiyatro, pandomim, jonglör ile palyaço etkinliklerinin yer alacağı “Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri” 20 Temmuz’da başlıyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın, sanatı sokaklara yayma amacıyla bu yıl ilkini düzenleyeceği “Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri” 20 Temmuz’da başlıyor. Tiyatro, pandomim, jonglör ve palyaço etkinliklerinin yer alacağı organizasyon Ergani, Lice, Kocaköy, Çınar, Kulp, Bismil, Silvan, Eğil, Hazro ve Dicle ilçeleri ile kent merkezinde 7 gün boyunca devam edecek. 26 Temmuz’da sona erecek olan etkinliklerin startı Ergani ve Bismil ilçelerinde verilecek. Hava sıcaklıkları göz önünde bulundurularak etkinlikler saat 19:30’da gerçekleşecek.



"Sanatı merkezleştirmeden yaymayı amaçlıyoruz"


Yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yavuz Akkuzu, 7 gün şeklinde planladıkları Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri’nin 5 gününü ilçeler ve ilçelerin mahallelerine ayırdıklarını belirtti. İlçe belediyeleri ile yapılan görüşmeler sonunda etkinliklerin yerlerini belirlediklerini ifade eden Akkuzu, ilçelerde etkinliklerin sona ermesiyle birlikte organizasyonun kent merkezinde 2 gün daha devam edeceğinin bilgisini verdi.


Etkinliği gezici adıyla yapmalarının sebebini sanatı herkese ve her kesime ulaştırmaya bağlayan Akkuzu, bundan sonra her yıl Mayıs-Ekim ayları arasında birçok sanat alanında buna benzer etkinlikler gerçekleştireceklerini kaydetti. Geçmişte ilçelerde etkinlikler düzenlediklerini ama eksikliklerinin bulunduğuna değinen Akkuzu, sanatı merkezileştirmeden yaymayı amaçladıklarını söyledi.



Gezici Müzik Günleri düzenlenecek


Gelecekte imza atacakları projeler hakkında da bilgi veren Akkuzu, Çocuk Tiyatrosu Günleriorganizasyonundan sonra Gezici Müzik Günleri’ni düzenleyeceklerini dile getirdi. Gezici Müzik Günleri’nde dengbejlerden modern müziğe birçok farklı müzik tarzına yer vereceklerini vurgulayan Akkuzu, müzik günlerinin de ilçeler ve kent merkezinde yapılacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:05
  1. sanat
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