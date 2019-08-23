Gezi teknesinde kalp krizi geçiren turist öldü Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede kalp krizi geçiren Bahreynli turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye tatile gelen Dhafer Ali Rahsed Ali A. (56)Göcek Adası Koyu'nda gezi teknesinde fenalaştı. Teknede bulunan doktor tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Dhafer Ali Rahsed Ali A'ya müdahale edildi. Yardım istenmesi üzerine, Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı. Sahil güvenlik botuyla Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürülen turist, kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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