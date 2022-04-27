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Siyaset Gezi savunucusu İP'liler Antalya'da buluştu! Meral Akşener'i bu sloganla karşıladılar
Siyaset

Gezi savunucusu İP'liler Antalya'da buluştu! Meral Akşener'i bu sloganla karşıladılar

Gezi savunucusu İP'liler Antalya'da bir araya geldi. Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Antalya’da, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet." sloganları ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 23:46:00 - 2022-04-28 00:54:18

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Gezi finansörü Osman Kavala'yı savundu.

İP'li Akşener, Gezicilere verilen hapis cezalarını eleştirerek, "Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret." dedi.

Meral Akşener, yarınki programı kapsamında Antalya’ya gitti.

Akşener’i havalimanında karşılayan Gezi savunucusu İP'liler, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet." sloganları attı.

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