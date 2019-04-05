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Gezi provokatörleri yine sahnede! Skandal paylaşım...

YSK'nın yerel seçimlere ilişkin 'bazı sandıklarda yeniden oy sayma' kararı vermesinin ardından Gezi hayali kuran bir kitle yeniden sahneye çıktı. Özellikle CHP'li bazı isimlerin sonuçlar henüz açıklanmadan sarf ettikleri sözler, sosyal medyadaki provokasyonu körükledi. Sosyal medyada 'Taksim Gezi Parkı' adlı hesap, İstanbul'daki seçim sonuçlarını kastederek "Mazbatayı siz mi verirsiniz, biz mi gelelim?" paylaşımında bulunarak açıkça kaos çağrısı yaptı.

05 Nisan 2019 Cuma 01:48
Gezi provokatörleri yine sahnede! Skandal paylaşım...

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın oylarında yapılan usulsüzlüğün ardından YSK, itiraz edilen sandıklarda yeniden sayım kararı verdi. YSK'nın bu kararı sonrası seçim sonuçları üzerinden yeni Gezi hayali kuranlar oldu. Twitter'da bazı kullanıcılar, İstanbul'daki seçimin Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanmaması halinde ikinci Gezi Parkı olayları yaşatacaklarını belirterek açıkça tehditlerde bulundu.

Skandal paylaşım

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Taksim Gezi Parkı' adlı hesap, oy sayma işlemleri henüz devam ederken YSK'yı tehdit ederek, "Mazbatayı siz mi verirsiniz, biz mi gelelim?" cümlelerini içeren skandal bir paylaşım yaptı. Sonraki paylaşımda, bir çalışma içerisinde olduklarını açıkça paylaşan hesap "Bir twitle insanların sokağa döküleceğini mi sandınız! Bu halk hesapsız kitapsız iş yapar mı?" ifadelerini kullandı.

FETÖ destekçisi Michael Rubin resmen çağrı yapmıştı

FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Michael Rubin, Gezi Parkı olaylarını hatırlatarak seçimin ardından vatandaşlara sokağa çıkma çağrısı yaptı. Rubin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "2009 yılında Ahmedinejad seçimi çalmaya çalışınca, İran'lılar sokaklara çıkarak protesto ettiler. İran halkı acaba Türk'lerden daha mı çok demokrasiye değer veriyor? Gezi Parkı protestoları birilerinin ayarlarını bozmuştu!" paylaşmını yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 01:48
  1. İstanbul
  2. Gezi Kalkışması
  3. Yerel seçimler
  4. seçimler

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