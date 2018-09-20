Gezi olayları lise ders kitaplarına girdi!

Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan küresel güçler ve iş birlikçilerin, masum insanları 'ağaç' bahanesiyle kandırarak Türkiye'yi iç savaşa sürüklemeye çalıştığı Gezi Parkı kalkışması ilk kez ders kitaplarına girdi. MEB tarafından hazırlanan 12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabında "Gezi Parkı Olayları" başlığı altında "Gezi Parkı ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı yapıldı" ifadesi ile meşru hükümetin anti-demokratik yöntemlerle devrilmeye çalışıldığı vurgulandı.

EKONOMİK ETKİLERİ DE VAR

Gezi Parkı olaylarının ekonomide bıraktığı tahribata da yer verilen kitapta "Taksim Gezi Olayları'nın Finans Sektörü'ne Etkisi" başlığı altında gezi öncesi ve sonrası kur, faiz ve T.C. Merkez Bankası'ndaki rezerv paraya ilişkin veriler karşılaştırmalı olarak verildi. Gezi olaylarına destek veren emperyalizmin yereldeki uzantılarına ilişkin ise, "Hükümetten rahatsızlık duyan ve eylemleri organize eden kesimler, hükümetin ekonomik ve demokratikleşme alanında attığı adımların kendi ayrıcalıklarını sonlandırmasından hoşnut değildi" tespitine yer verildi. Üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul gibi yerli projelerin rafa kaldırılması taleplerinin yer aldığı metinde ayrıca yabancı istihbarat güçleri ve medyanın algı operasyonlarının etkisine de değinildi.