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Gündem Gezi kalkışmacısı Can Atalay mağduru oynuyor! Cezaevinden açıklama yaptı
Gündem

Gezi kalkışmacısı Can Atalay mağduru oynuyor! Cezaevinden açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 20:36:00 -
Gezi kalkışmacısı Can Atalay mağduru oynuyor! Cezaevinden açıklama yaptı

Milletvekilliği düşürülen TİP'li Gezi kalkıçmacısı Can Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden yaptığı açıklamayla hakkındaki kararı değerlendirdi.

İktidarı yıkma hayaliyle sokakların yakılıp yıkıldığı Gezi kalkışmasının faillerinden Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Emek ve Demokrasi İttifakı'nın Hatay adayı olan TİP'li Atalay, Gezi davası kapsamında tutukluluğunun sürdüğü cezaevinden yaptığı açıklamayla hakkındaki kararı değerlendirdi.

Mağduru oynayan TİP'li Atalay, "Onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla!" ifadelerini kullandı.

Can Atalay'ın açıklaması TİP'in sosyal medya hesabından, "Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, Silivri 9 No'lu Cezaevi A-47'den yurttaşlarımıza seslendi" denilerek paylaşıldı.


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