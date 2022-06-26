Gezi isyanı sırasında düşmandılar! Şimdi Tayyip Erdoğan'a karşı dost oldular...
Gezi kalkışması sırasında Adalet Bakanı iken CHP'liler tarafından hedefe konan Sadullah Ergin, aradan geçen yıllarda kendisini hedef alan CHP'lilerle omuz omuza verip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlıkta aynı safta yer aldı.
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2013 yılındaki Gezi kalkışması sürecinde dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında aynı safta yer aldığı CHP'lilerin hedefindeydi.
CHP'li milletvekilleri 10 Temmuz 2013 tarihinde, Ergin'i, yıldırım telgraf çekerek, cezaevindeki Geziciler üzerinden tehdit etmişti. Telgrafta, tutuklanarak cezaevine gönderilen 8 Gezicinin başına bir şey gelirse bunun sorumlusunun Sadullah Ergin olacağı yazılıydı.
Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, kendisine düşman olan CHP'lilerle aynı safa geçerek 9 yıl sonra Gezici vandallardan şikayetçi olmadığını duyurdu.
İhanetine bir yenisini daha ekledi
2011 yılında dönemin Adalet Bakanı iken, Yargıtay'a 160, Danıştay'a 51 üye seçildiğinde, hemen hepsinin FETÖ'cülerden belirlenmesine bakmaktan başka hiçbir şey yapmayan Sadullah Ergin, Gezi'ci vandallardan şikayetçi, olmadığını açıklayarak ihanetine bir yenisini daha ekledi.