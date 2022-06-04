Gezi isyanı dosyası öyle açılacak ki, Kavala solda sıfır kalacak!

Gezi isyanı sırasında yaşanan birçok skandalın halen gizlendiğini söyleyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, davanın birçok gerçeği açığa çıkaracağını vurgulayarak, "Daha ne gizlenen gerçekler var, bir bilseniz.. Hepsi ortalığa döküldüğünde; bakın nasıl ortalıktan kaçacaklar.. Faili de, mağdur gibi olanı da.. Gizleyeni de, gizleteni de!" dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

“Gezi eylemleri sivil bir direniştir” diyorlar..

“Anayasal bir hak çerçevesinde yapılan gösteridir” diyorlar..

“Barışçıl bir eylemdir” diyorlar..

10’dan fazla sivil insanın öldüğünü söylemiyorlar..

2 polis memurunun öldüğünü, bir savcının şehid edildiğini söylemiyorlar..

Bu ülkenin başbakanın ölmüş annesine, küfürler edildiğini, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’ni kepçe ile basmak üzere yola çıkıldığını söylemiyorlar..

Polis araçlarının, hatta itfaiye araçlarının, hatta hatta ambulansların nasıl pert edildiğini.. Belediye otobüslerinin kullanılmaz hale getirildiğini söylemiyorlar..

Dolmabahçe Camii içine kapıyı kırarak nasıl girdiklerini, camide 4 gün namaz kılınamadığını söylemiyorlar..

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